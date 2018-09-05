Mercedes-Benz показал компактвэн B-Class нового поколения

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Немцы представили в Париже компактвэн Mercedes-Benz B-Class нового поколения, получивший технологии представительского седана S-Class.

Представленный в Париже Mercedes-Benz B-Class нового поколения стал крупнее предыдущей версии автомобиля. Кроме того, машина наделена полуавтономным управлением, которое используется на седане S-Class.

Новый компактвэн Mercedes-Benz B-Class получил габариты 4359х1786х1557 мм при колесной базе размером в 2989 мм. Коэффициент лобового сопротивления машины уменьшен до 0.24. Багажное отделение авто имеет объем 455 л, но при сдвинутых на 14 см задних креслах объем багажника увеличивается до 705 л. Полностью сложенный задний диван увеличивает объем багажника до 1450 л.

Новый Mercedes-Benz B-Class оснащен мультимедийной системой MBUX, дисплей которой объединен с цифровой панелью приборов в один экран.

Силовую линейку нового Mercedes-Benz B-Class представляют бензиновые моторы 1.33 отдачей 136 и 164 л.с. Также машина оснащается дизельными агрегатами 1.5 и 2.0 тягой 115 и 190 л.с. соответственно. Все моторы комплектуются РКПП на 7 и 8 передач с двойным сцеплением. Позже машина получит новые агрегаты и полный привод.

 

 

Стоимость нового Mercedes-Benz B-Class пока не озвучивается. Машина появится на европейском рынке до конца текущего года.

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