Для России названы сроки появления кроссовера Lexus UX

Изначально ожидалось, что кроссовер Lexus UX выйдет на рынок России в ноябре нынешнего года, однако теперь японцы сообщили, что перенесли сроки появления модели в РФ.

Производитель ранее сообщал, что кроссовер Lexus UX станет доступен в России 1 ноября 2018 года. Теперь же японцы официально заявили, что автомобиль появится в РФ не ранее января 2019 года. Ценники Lexus UX для России пока не называются.

Известно, что самой доступной версией паркетника для РФ станет переднеприводная 200, имеющая под капотом бензиновый агрегат 2.0 отдачей 150 л.с. Он сочетается с вариатором Direct Shift. Также в России будет продаваться полноприводный Lexus UX 250h. Его движущей силой является комбинированная установка на базе бензинового агрегата мощностью 146 л.с., сочетающегося с электродвигателем на 80 л.с.

В версии с ДВС кроссовер Lexus UX разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с. Гибридная вариация автомобиля набирает первую «сотню» за 8,7 с. Порог скорости бензинового паркетника обозначен на 190 км/ч. Максимальная скорость гибридного компакт-кросса составляет 177 л.с.

Кроссовер Lexus UX построен на том же шасси, на котором основана модель Toyota CH-R. Премиальный паркетник получил габариты 4495х1840х1520 мм при колесной базе в 2640 мм. В стандартном виде UX оснащается светодиодной оптикой, колесными дисками на 17 дюймов, двухзонным климат-контролем, датчиками давления в шинах, круиз-контролем и передними креслами с подогревом.