Рассекречен первый кроссовер DS на электротяге

2 октября в Париже стартовал автосалон, в рамках которого состоялась официальная презентация первого кроссовера DS на электротяге. Компания рассекретила паркетник DS3 Crossback с полуавтономной системой управления.

На европейском рынке DS3 Crossback начнут предлагать во втором квартале 2019 года. В основу первого электрического кроссовера бренда легла инновационная архитектура CMP (Common Modular Platform), которую будут использовать для электрических новинок Peugeot и Citroen.

Новый паркетник DS3 Crossback оказался на ступень ниже DS7 Crossback. Габариты модели следующие: длина – 4 118 мм, ширина – 1 791 мм, база колес – 2 558 мм. При этом багажник вмещает до 350 л. Особенностью кросса стала электрическая силовая установка.

DS3 Crossback обладает ходом на 450 км и мощностью в 136 «лошадей». За 8,7 секунд электрический паркетник набирает первую «сотню» при максимальной скорости в 150 км/ч. При этом моторная линейка представлена и классическими ДВС с отдачей в 155, 130 и 100 «лошадей». В паре доступен вариатор EAT8.

Второй особенностью электрического кроссовера DS3 Crossback стала система DS Drive Assist – полуавтономного управления. Кросс будет удерживать дистанцию, корректировать курс движения. В списке оснащения числятся парктроники и бесключевой доступ в авто, также доступны системы распознавания пешеходов и экстренного торможения инновационного поколения.