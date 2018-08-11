В России появился внедорожник Lexus LX в спецверсии Black Vision

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Флагманский внедорожник Lexus LX Black Vision появился у дилеров два месяца назад, и теперь спецверсия премиального «вездехода» добралась до России. Накануне были озвучены характеристики новинки, а также ее рублевый прайс.

Внедорожник Lexus LX Black Vision основан на «топовой» сборке 450d. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 4.5 V8, производительность которого составляет 272 л.с. Пару ему составляет 6-АКПП. Кроме того, Black Vision выпускается на базе комплектации 570, которая оснащается двигателем 5.7 V8 отдачей 367 л.с. Мотор сочетается с 8-АКПП.

 

 

 

 

Флагманский Lexus LX Black Vision получил черные элементы экстерьера, особые колесные диски, а также эмблемы спецверсии. В России автомобиль будет продаваться минимум за 6,9 млн рублей за дизельную версию. Бензиновая вариация новинки продается в РФ по цене от 7,1 млн рублей.

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