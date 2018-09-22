Официальная презентация Toyota Supra в рамках автосалона в Детройте

Автопроизводитель Toyota отметил, что официальная презентация нового поколения Supra состоится в рамках автосалона в Детройте. Несмотря на то, что в Германии стартовал предзаказ на легендарную модель, покажут её только в начале 2019 года.

Компания разработала второе поколение купе Toyota Supra. На официальной странице в Facebook сообщили, что дебют новинки пройдет в Детройте. Кроме того, также объявлен предзаказ на авто для жителей Германии.

Toyota Supra и BMW Z4 построены на одной платформе, однако будут иметь общие только базу колес и ширину, а также расположение бака топлива и передней стойки. Остальные характеристики будут разными. Японская модель предложена в кузове купе, а немецкая – родстер со складной крышей.

Второе поколение Toyota Supra воплотит в себе идеи концептуального FT-1 2014 года, однако купе получит меньший клиренс и более жесткий кузов. Моторная линейка представлена турбодвигателями BMW на 4 и 6 цилиндра, а в паре предложат коробку-автомат ZF.