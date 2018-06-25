Вскоре МАЗ запустит серийное производство фургонов и микроавтобусов

Представители производителя МАЗ сообщили, что в ноябре компания запустит серийный выпуск фургонов и микроавтобусов. Новинки будут в первую очередь предлагать на домашнем авторынке.

Серийный выпуск микроавтобусов и фургонов МАЗ будет запущен на предприятии в Бресте. Линия для сборки моделей уже готова к работе, однако официальный запуск стартует только в следующем месяце.

На заводе МАЗ в Бресте также организована специальная стоянка для новых автомобилей, а также складское помещение для деталей микроавтобусов и фургонов. Первой моделью станет МАЗ-281 – пассажирский микроавтобус, который рассчитан на 16 человек и водителя. Авто получило следующие габариты: длина – 6 000 мм, высота – 2 800 мм, ширина – 2 100 мм.

Автомобиль оснащен силовой установкой JAC, которая генерирует до 150 «лошадей» и является представителем класса «Евро-5». В паре работает МКПП. Кроме того, микроавтобус МАЗ-281 получил широкий список оснащения.