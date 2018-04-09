Бюджетный электромобиль Renault K-ZE готовится к презентации

Вчера, 19:00 \\ Авто/Мото

Совсем скоро откроется Парижский автосалон, и в его рамках французские машиностроители представят общественности модель Renault K-ZE, которая представляет собой бюджетный электромобиль в формате компактного кроссовера, построенный на базе паркетника Кwid.

Известно, что до рынка электромобиль Renault K-ZE доберется в начале будущего года. Выпуск кроссовера наладят в нескольких странах, чтобы производить порядка 120 000 экземпляров модели ежегодно.

Renault K-ZE в некоторым смысле является «революционером». Французы считают, что их детище завоюет рынок, ведь автомобиль станет одним из самых дешевых электрокаров. Его стоимость составит 7-8 тысяч долларов.

Низкая стоимость Renault K-ZE отчасти обусловлена тем, что автомобиль построен на шасси паркетника Кwid. Последний относится к эконом-классу, и продается в Индии по цене в 4 000 долларов за базовую версию. Renault K-ZE в сравнении со своим соплатформенником имеет более футуристическую внешность. Запас хода автомобиля составит порядка 250 км. Зарядить аккумулятор машины можно будет от обычной розетки.

 

 

Ожидается, что первым рынком для Renault K-ZE станет Китай. После КНР машина появится в других странах, но на данный момент география модели не озвучивается.

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