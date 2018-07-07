В сети опубликовали рендеры Bugatti Divo в кузове Shooting Brake

Вчера, 18:00 \\ Авто/Мото

Независимые дизайнеры Rain Prisk представили рендерные изображения гиперкара Bugatti Divo в новом кузове. Специалисты показали, как бы выглядела модель в кузове Shooting Brake.

Несмотря на то, что Bugatti Divo и так достаточно популярен, независимые дизайнеры решили освежить внешность гиперкара и облачили его в кузов Shooting Brake. Даже в классической версии при ограниченном тираже в 40 единиц и цене 5 млн евро, все авто были распроданы.

Под капотом Bugatti Divo установлена силовая установка W16, которая генерирует до 1 500 «лошадей». Согласно представлению дизайнеров, гиперкар в кузове Shooting Brake получил более длинный капот, что сделало бы модель более повседневной.

Несмотря на то, что рендеры кузова Shooting Brake для Bugatti Divo представили Rain Prisk. Есть информация о том, что автопроизводитель рассматривает разработку модели в таком четырехдверном варианте, а также внедорожной версии.

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Автор - Татьяна Рязанская
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