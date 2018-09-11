В октябре «АвтоВАЗ» ввел дополнительные смены на линии LADA Granta

Сегодня, 09:40 \\ Авто/Мото

В связи с планом производства «АвтоВАЗа», который подразумевает выпуск продукции на октябрь, с этого месяца введены дополнительные смены на линии LADA Granta. Для линии B0 в этом месяце предусмотрены сверхурочные часы.

«АвтоВАЗ» объявил, что четыре субботы октября будет выпускать LADA Granta и авто Datsun. Кроме того, линия B0 в обычные дни будет работать сверхурочно – 1 час 10 минут. На этой линии собирают Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, LADA XRAY, LADA Largus.

Сергей Зайцев, руководитель профсоюза «АвтоВАЗа», отметил, что и ранее компания увеличивала смены для сборки разных моделей. Это было связано с заказами коммерческой службы. Отмечается, что за дополнительные часы рабочие получат двойную плату.

Ранее линия B0 работала шесть дней в неделю в две смены, однако с октября производство перейдет в обычный пятидневный режим со сверхурочными. Глава профсоюза отметил, что новая LADA Granta имеет огромный успех, поэтому компания увеличивает производство.

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Автор - Татьяна Рязанская
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