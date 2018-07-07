Nissan Qashqai оснастили новыми бензиновыми турбомоторами

Вчера, 17:16 \\ Авто/Мото

Японский автопроизводитель Nissan представил рестайлинг кроссовера Qashqai, который оснастили новыми бензиновыми турбомоторами. Обновленная модель появится на авторынке Европы с новыми двигателями.

Старые турбодвигатели Nissan Qashqai объемом 1,2 литра с отдачей в 115 «лошадей» и 1,6 литра производительностью 163 «лошади» больше не доступны для кроссовера. Рестайлинговая версия получила новый турбодвигатель объемом 1,3 литра, который разработал альянс Renault-Nissan и Daimler.

Новая силовая установка будет генерировать 140 и 160 «лошадей». В качестве трансмиссии будут предлагать «механику» на шесть скоростей, а также систему полного привода. Стоит отметить, что данный турбомотор уже получили Mercedes-Benz A-Class, rEnault Megane, Captur, Kadjar и Scenic.

Примечательно, что этот же турбодвигатель установлен на кроссовер Renault Arkana, который вскоре начнут предлагать на авторынке России.

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Автор - Татьяна Рязанская
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