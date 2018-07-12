Гибридный универсал Ford Mondeo покажут в 2019 году

Вчера, 18:10 \\ Авто/Мото

Недавно в пресс-центре американской машиностроительной компании Ford рассказали о будущем своей модели Ford Mondeo, который будет характеризоваться иным внешним оформлением. Новое семейство лучит кузов универсал и гибридную установку.

По словам представителей Ford, новинку создавали исключительно для европейского авторынка. Благодаря таким нововведениям европейцы смогут получить просторный автомобиль, затраты топлива которого будут ничтожно малы. Но сейчас европейцам предлагается и гибридный седан Ford Mondeo. Гибридный универсал Ford Mondeo выйдет на рынок в 2019 году.

Под капот универсал Ford Mondeo получит тот же гибридный агрегат, который имеется и у седана Ford Mondeo. Установка состоит из 2-литрового бензинового мотора и электрического стартер-генератора. Аккумулятор разместят за задними креслами.

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Автор - Дмитрий Павличко
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