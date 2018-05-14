Немецкие тюнеры представили удлиненный бронированный лимузин Rolls-Royce Cullinan

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Инженеры немецкой тюнинговой компании Klassen поработали над премиальным кроссовером Rolls-Royce Cullinan. В итоге тюнеры преобразовали британский кроссовер в бронированный лимузин длиной 6,4 метра.

Доработанный Rolls-Royce Cullinan обзавелся удлиненной колесной базой и бронированной обшивкой, которая способна выдержать обстрел из снайперских винтовок и автоматов Калашникова. После доработки длина автомобиля достигла 6 357 мм.

Опционально бронированный лимузин может получить перегородку между задними пассажирами и водительским креслом, панорамный верх, усиленную броню, мультимедийный центр, аудиосистему Bang & Olufsen и систему фоновой подсветки.

Силовые параметры бронированного лимузина Rolls-Royce не перетерпели изменений. Под капотом авто разместился 12-цилиндровый турбомотор объемом 6,75 литра с производительностью в 571 лошадиную силу. Он приводится в действие 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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Автор - Дмитрий Павличко
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