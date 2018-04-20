В конце сентября 17 компаний изменили цены на свои автомобили

Аналитики исследовали цены у всех представленных в РФ автопроизводителей. Результатом их работы стала информация, согласно которой 17 машиностроительных компаний изменили цены на свои авто во второй половине сентября 2018 года.

В соответствии данными от пресс-центра Renault, выросли цены на седан Renault Logan, хэтчбек Renault Sandero и кроссоверы Renault Duster и Renault Kaptur. Во второй половине первого месяца осени эти машины поднялись в цене на 10 000 рублей. 18 моделей премиального бренда Audi поднялись на 25 000 - 330 000 рублей. Помимо всего удорожание затронуло 9 моделей BMW (+20 000 -150 000 рублей).

Семейство машин Jeep повысилось в цене на 15 000 - 250 000 рублей, а все авто от Mitsubishi стали дороже на 10 000 - 30 000 рублей. Пикап Volkswagen Amarok, седан Volkswagen Polo и кроссовер Volkswagen Teramont прибавили в стоимости на 10 000 - 40 000 рублей. А вот универсалы Volkswagen Caddy и Volkswagen Caddy Maxi теперь стали стоить на 7 000 рублей дороже.