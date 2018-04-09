В «Сколково» протестировали беспилотную маршрутку КАМАЗ

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

На территории научного центра «Сколково» провели испытания беспилотного маршрутного такси. Сообщается, что разработкой маршрутки совместно занимались инженеры «КАМАЗ» и «НАМИ».

Самоуправляемый автомобиль КАМАЗ получил название «Шаттл» и создан для перевозки пассажиров по определенному направлению. В этот раз автомобиль «Шаттл» представили не как экспонат для выставки, а все желающие могли проехать на этом авто.

Беспилотная маршрутка «Шаттл» от «КАМАЗ» представили в рамках Московского автосалона в 2016 году. В машине нет водительского кресла. Управлением автомобилем осуществляется при помощи компьютера, который считывает информацию о местности с разных радаров и индикаторов. Компьютер использует 16 датчиков, четыре видеокамеры и две стереокамеры. В салон машины можно вместить 12 человек.

 

В ходе тестов беспилотник «Шаттл» проехал примерно 500 метров при скорости в 20 км/ч. Предельная скорость полностью электрической маршрутки составила 110 км/ч.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Концепт LADA 4X4 Vision может не стать серийным

Концепт LADA 4X4 Vision был представлен в рамках Московского автосалона, который открылся в августе текущего года. Данный прототип призван продемонстрировать будущее новой генерации популярного...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Кроссовер Changan CS35 в сентябре подорожал на 160-185 тысяч рублей

Специалисты проанализировали рынок новых автомобилей в РФ. В итоге удалось установить,...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Эксперты составили ТОП-5 самых брутальных внедорожников

В России продолжают набирать популярность внедорожники. Эксперты составили рейтинг...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ