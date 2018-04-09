В «Сколково» протестировали беспилотную маршрутку КАМАЗ

На территории научного центра «Сколково» провели испытания беспилотного маршрутного такси. Сообщается, что разработкой маршрутки совместно занимались инженеры «КАМАЗ» и «НАМИ».

Самоуправляемый автомобиль КАМАЗ получил название «Шаттл» и создан для перевозки пассажиров по определенному направлению. В этот раз автомобиль «Шаттл» представили не как экспонат для выставки, а все желающие могли проехать на этом авто.

Беспилотная маршрутка «Шаттл» от «КАМАЗ» представили в рамках Московского автосалона в 2016 году. В машине нет водительского кресла. Управлением автомобилем осуществляется при помощи компьютера, который считывает информацию о местности с разных радаров и индикаторов. Компьютер использует 16 датчиков, четыре видеокамеры и две стереокамеры. В салон машины можно вместить 12 человек.

В ходе тестов беспилотник «Шаттл» проехал примерно 500 метров при скорости в 20 км/ч. Предельная скорость полностью электрической маршрутки составила 110 км/ч.