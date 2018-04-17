В Россию приехал внедорожник Toyota Fortuner в версии TRD

В России стартовал сбор предзаков на специальный японский внедорожник, над которым потрудились специалисты тюнинговой компании TRD. Россияне за автомобиль отдадут от 2 866 000 рублей.

Особая модификация внедорожника обзавелась агрессивными бамперами, пересмотренной радиаторной решеткой, специальной эмблемой и черной окантовкой противотуманных осветителей. Помимо того, авто обустроили 17-дюймовыми колесными дисками и светодиодными фарами. Среди опций машины стоит выделить климат-контроль, мультимедийный центр Toyota Touch 2 с 7-дюймовым тачскрином, круиз-контроль и камера заднего обзора.

Подкапотное пространство внедорожника Toyota Fortuner TRD занимает 4-цилиндровый 2,8-литровый турбодизель, выдающий 177 лошадиных сил. Еще автомобиль оснастили системой полного привода. Toyota Fortuner предлагается россиянам с зимним функциональным пакетом, который предусматривает внедрение дополнительного отопителя салона и систем обогрева передних сидений, руля и боковых зеркал.