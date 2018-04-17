В Россию приехал внедорожник Toyota Fortuner в версии TRD

Вчера, 20:00 \\ Авто/Мото

В России стартовал сбор предзаков на специальный японский внедорожник, над которым потрудились специалисты тюнинговой компании TRD. Россияне за автомобиль отдадут от 2 866 000 рублей.

Особая модификация внедорожника обзавелась агрессивными бамперами, пересмотренной радиаторной решеткой, специальной эмблемой и черной окантовкой противотуманных осветителей. Помимо того, авто обустроили 17-дюймовыми колесными дисками и светодиодными фарами. Среди опций машины стоит выделить климат-контроль, мультимедийный центр Toyota Touch 2 с 7-дюймовым тачскрином, круиз-контроль и камера заднего обзора.

 

Подкапотное пространство внедорожника Toyota Fortuner TRD занимает 4-цилиндровый 2,8-литровый турбодизель, выдающий 177 лошадиных сил. Еще автомобиль оснастили системой полного привода. Toyota Fortuner предлагается россиянам с зимним функциональным пакетом, который предусматривает внедрение дополнительного отопителя салона и систем обогрева передних сидений, руля и боковых зеркал.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Концепт LADA 4X4 Vision может не стать серийным

Концепт LADA 4X4 Vision был представлен в рамках Московского автосалона, который открылся в августе текущего года. Данный прототип призван продемонстрировать будущее новой генерации популярного...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Кроссовер Changan CS35 в сентябре подорожал на 160-185 тысяч рублей

Специалисты проанализировали рынок новых автомобилей в РФ. В итоге удалось установить,...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Эксперты составили ТОП-5 самых брутальных внедорожников

В России продолжают набирать популярность внедорожники. Эксперты составили рейтинг...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ