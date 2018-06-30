Итальнцы возродят Ferrari 250 GTO

Вчера, 21:00 \\ Авто/Мото

Команда разработчиков под руководством Дэни Бахара из итальянской тюнинговой компании Ares Design решили возродить популярный суперкар Ferrari 250 GTO. В современной версии выпустят только 10 таких автомобилей, каждый из которых обойдется примерно в 1 000 000 евро.

Недавно Бахар представил рабочие чертежи возрожденной версии популярного суперкара. По его словам, конструкторы занимаются созданием не копии, а современной визуализацией того, какими возможностями станет обладать отреставрированная машина.

Базой для возрожденного Ferrari 250 GTO могут послужить суперкары Ferrari F12 Berlinetta или более новый Ferrari 812 Superfast. Если же выбор инженеров падет на последний автомобиль, то отреставрированный автомобиль получит под капот 6,5-литровый двигатель с мощностью 800 лошадиных сил. Он будет приводиться в действие 7-скоростным «роботом». Дизайнеры хотят, чтобы кузов возрожденного суперкара выглядел так, чтобы в новой версии угадывались очертания оригинального авто.

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Автор - Дмитрий Павличко
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