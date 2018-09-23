Озвучены новинки Тольяттинского автосалона

Вчера, 19:00 \\ Авто/Мото

Тольяттинский автосалон всегда считался выставкой регионального значения и поэтому тут не ожидали нашумевших премьер. Но все же многие считали, что «АвтоВАЗ» готовит несколько сюрпризов для поклонников марки LADA.

Стенд российской компании присутствовал на автосалоне в Тольятти, но «АвтоВАЗ» привез туда те машины, которые уже были продемонстрированы ранее в Москве. Но много из тех, кто представил свои авто в Москве, отказались приехать в Тольятти. Но все же посетителям регионального автосалона было на что взглянуть.

Основной новинкой автовыставки стал прототип LADA 4X4 Vision, который должен дать представление о внешности нового внедорожника «Нива». Сообщается, что позже концепт превратится в полноценный серийный автомобиль. Следом нужно упомянут обновленный седан LADA Granta FL, продажи которого уже стартовали. Еще одним экспонатом автосалона в Тольятти стал седан LADA Vesta Sport, а выставленный на стенде LADA Xray Cross выйдет на рынок в конце ноября текущего года.

 

Но не только новинками отечественного автопрома примечателен Тольяттинский автосалон. На выставку приехали китайские кроссоверы Chery, британские Aston Martin DB11, Bentley Continental, итальянский Ferrari GTC4Lusso и немецкий Volkswagen California.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Концепт LADA 4X4 Vision может не стать серийным

Концепт LADA 4X4 Vision был представлен в рамках Московского автосалона, который открылся в августе текущего года. Данный прототип призван продемонстрировать будущее новой генерации популярного...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Кроссовер Changan CS35 в сентябре подорожал на 160-185 тысяч рублей

Специалисты проанализировали рынок новых автомобилей в РФ. В итоге удалось установить,...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Эксперты составили ТОП-5 самых брутальных внедорожников

В России продолжают набирать популярность внедорожники. Эксперты составили рейтинг...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ