Озвучены новинки Тольяттинского автосалона

Тольяттинский автосалон всегда считался выставкой регионального значения и поэтому тут не ожидали нашумевших премьер. Но все же многие считали, что «АвтоВАЗ» готовит несколько сюрпризов для поклонников марки LADA.

Стенд российской компании присутствовал на автосалоне в Тольятти, но «АвтоВАЗ» привез туда те машины, которые уже были продемонстрированы ранее в Москве. Но много из тех, кто представил свои авто в Москве, отказались приехать в Тольятти. Но все же посетителям регионального автосалона было на что взглянуть.

Основной новинкой автовыставки стал прототип LADA 4X4 Vision, который должен дать представление о внешности нового внедорожника «Нива». Сообщается, что позже концепт превратится в полноценный серийный автомобиль. Следом нужно упомянут обновленный седан LADA Granta FL, продажи которого уже стартовали. Еще одним экспонатом автосалона в Тольятти стал седан LADA Vesta Sport, а выставленный на стенде LADA Xray Cross выйдет на рынок в конце ноября текущего года.

Но не только новинками отечественного автопрома примечателен Тольяттинский автосалон. На выставку приехали китайские кроссоверы Chery, британские Aston Martin DB11, Bentley Continental, итальянский Ferrari GTC4Lusso и немецкий Volkswagen California.