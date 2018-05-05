Эксперты Continental сделают электромобили эффективнее

Специалисты компании Continental разработали инновационную систему управления температурой. Система была накануне представлена на конференции Future Mobility Conference 2018 в Ханчжоу.

Электромобили имеют «уязвимость» перед холодами и жарой, так как в этих условиях автомобиль затрачивает дополнительную энергию на обогрев или охлаждение салона. Статистика гласит, что зимой, при температуре в -10°С, запас хода обычного электрокара сокращается примерно на 40% именно из-за дополнительных энергозатрат.

В компании Continental решили разобраться с проблемой за счет нескольких межотраслевых ноу-хау. Эксперты разработали систему Thermal Management, способную распределят воздушные поток по салону туда, где это действительно нужно.

В Continental подчеркивают, что Thermal Management применима не только в салоне автомобиля, но и для обслуживания аккумуляторов. Система не позволит батареям переохлаждаться или перегреваться, тем самым оптимизируя ее работу. В новой технологии применяется эффективное взаимодействие многопортовых клапанов, водяных помп и датчиков температуры, а также контуров теплопроводных магистралей.

Технлогия от Continental также найдет применение в автомобилях с ДВС, так как позволит моторам быстрее прогреваться. Тем самым система позволит снижать расход топлива. Это, в свою очередь, снижает вред, наносимый экологии.

Новинка от Continental уже производится в Китае. Система выйдет на рынок в конце 2019 года.