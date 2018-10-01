Названы самые яркие серийные новинки Парижского автосалона

Через пару дней стартует Парижский автосалон, на котором дебютирует множество машин, однако журналисты решили назвать одни из самых ярких экспонатов предстоящего автобиеннале. При этом они выбрали только серийные модели.

Автопроизводители активно трудятся над моделями, вред окружающей среде от которых снижается до минимума, так как в скором будущем такие машины станут чуть-ли не обязательным на дорогах развитых городов. Поэтому, одними из наиболее ожидаемых новинок на Парижском автосалоне считаются серийные электрические Audi e-tron и Mercedes EQC.

Серийный электрический кроссовер Mercedes EQC получил два электромотора, суммарная мощность которых составляет 408 л.с. Они получают энергию от блока батарей на 85 кВт-ч. С таким аккумулятором автомобиль сможет без подзарядки проехать порядка 450 км. Первую «сотню» машина набирает за 5,1 с. Порог скорости новинки обозначен на 180 км/ч.

Силовая установка серийного Audi e-tron также состоит из двух электрическим двигателей. Питают их литий-ионные аккумуляторы на 95 кВт-ч. Машина обзавелась технологией быстрой зарядки на 150 кВт, которая оказалась эффективнее Tesla Supercharger на 120 кВт.