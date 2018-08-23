В России начались продажи KIA Cerato нового поколения

Вчера, 17:25 \\ Авто/Мото

Корейцы вывели на рынок России седан KIA Cerato нового поколения. Для отечественного потребителя выпуск модели налажен на мощностях калининградского предприятия «Автотор».

Новое поколение стало уже четвертым для KIA Cerato. В Россию модель прибыла в десяти комплектациях, стоимость которых составляет от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.

До нынешнего момента в России продавалось третье поколение KIA Cerato. Стало известно, что оно булет реализовываться в РФ параллельно с четвертой генерацией автомобиля. При этом в названии машины третьего поколения появился слово Classic.

Для нового поколения KIA Cerato предусмотрены моторы 1.6 и 2.0, производительность которых составляет 128 и 150 л.с. соответственно. С первым двигателем сочетается с шестиступенчатыми МКПП и АКПП. Второй агрегат комплектуется только автоматической трансмиссией.

 

 

 

Базовый KIA Cerato четвертого поколения предлагается в России с шестью эйрбэгами, дисковыми тормозами, системой стабилизации, помощником при экстренном торможении и так далее. За отдельную плату автомобиль оснащается системой отслеживания слепых зон и ассистентом при движении задним ходом.

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