В России начались продажи KIA Cerato нового поколения
Корейцы вывели на рынок России седан KIA Cerato нового поколения. Для отечественного потребителя выпуск модели налажен на мощностях калининградского предприятия «Автотор».
Новое поколение стало уже четвертым для KIA Cerato. В Россию модель прибыла в десяти комплектациях, стоимость которых составляет от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.
До нынешнего момента в России продавалось третье поколение KIA Cerato. Стало известно, что оно булет реализовываться в РФ параллельно с четвертой генерацией автомобиля. При этом в названии машины третьего поколения появился слово Classic.
Для нового поколения KIA Cerato предусмотрены моторы 1.6 и 2.0, производительность которых составляет 128 и 150 л.с. соответственно. С первым двигателем сочетается с шестиступенчатыми МКПП и АКПП. Второй агрегат комплектуется только автоматической трансмиссией.
Базовый KIA Cerato четвертого поколения предлагается в России с шестью эйрбэгами, дисковыми тормозами, системой стабилизации, помощником при экстренном торможении и так далее. За отдельную плату автомобиль оснащается системой отслеживания слепых зон и ассистентом при движении задним ходом.