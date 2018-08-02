Федор Смолов рассказал о своем самочувствии после ДТП

Сегодня, 18:34 \\ Авто/Мото

Форвард футбольной команды «Краснодар» и российской сборной Федор Смолов поведал о своем состоянии здоровья после дорожной аварии. Такой информацией поделились СМИ.

По словам спортсмена, состояние его здоровья нормальное, но футболист отказался комментировать свое участие в ДТП. Авария при участии Смолова случилась 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской в районе пересечения с лицей Вишняковой. У водителя ухудшилось самочувствие и он, потеряв управление врезался в оградительные конструкции. В результате автомобиль, который стоит около 9 000 000 рублей, получил серьезные повреждения.

 

Сообщается, что футболист не вызвал дежурный наряд полиции и скрылся с места ДТП. Смолов признался в том, что за рулем автомобиля находился он. Теперь же ему грозит административный арест на 15 суток и лишение водительского удостоверение от 1 до 1,5 года.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Мотоцикл проекта «Кортеж» будут продавать под маркой «Иж»

Проект «Кортеж» предполагал разработку ТС повышенной защиты для первых лиц страны, а позднее свободную реализацию. Мотоцикл проекта поступил в продажу, однако под маркой «Иж».

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов «ГАЗель Next»

Белорусская компания МАЗ оформила ОТТС на две свои новые модели, которым предстоит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ