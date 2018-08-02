Федор Смолов рассказал о своем самочувствии после ДТП

Форвард футбольной команды «Краснодар» и российской сборной Федор Смолов поведал о своем состоянии здоровья после дорожной аварии. Такой информацией поделились СМИ.

По словам спортсмена, состояние его здоровья нормальное, но футболист отказался комментировать свое участие в ДТП. Авария при участии Смолова случилась 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской в районе пересечения с лицей Вишняковой. У водителя ухудшилось самочувствие и он, потеряв управление врезался в оградительные конструкции. В результате автомобиль, который стоит около 9 000 000 рублей, получил серьезные повреждения.

Сообщается, что футболист не вызвал дежурный наряд полиции и скрылся с места ДТП. Смолов признался в том, что за рулем автомобиля находился он. Теперь же ему грозит административный арест на 15 суток и лишение водительского удостоверение от 1 до 1,5 года.