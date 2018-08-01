Ущерб от ДТП с BMW Смолова оценен в 58 611 рублей

Краснодарские власти подсчитали ущерб, нанесенный нападающим сборной России Федором Смоловым. Недавно футболист попал в ДТП и протаранил дорожное ограждение.

Сотрудники городского департамента транспорта прибыли на место происшествия и оценили убытки, причиненные городскому имуществу. Поврежденные конструкции дорожного ограждения оценили в 58 611 рублей.

Недавно краснодарские СМИ обнародовали информацию, что в ночь со вторника на среду футболист Федор Смолов, управляя BMW M5 First Edition попал в ДТП в Краснодаре. Спортсмен не пострадал, но вот машину придется ремонтировать. Региональное управление МВД не подтвердили присутствие спортсмена за рулем. Также в дежурную часть не сообщали об аварии, проверку инициировали проверку после опубликования соответствующих сведений на страницах изданий.

Сообщается, что ДТП случилось около 2 ночи на Ставропольской улицы. Из-за плохого самочувствия Смолов потерял управление и повредил несколько секций оградительных конструкций.