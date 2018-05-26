Денис Мантуров: В августе пройдет мировой дебют машин Aurus

Сегодня, 18:10 \\ Авто/Мото

Мировой дебют автомобилей нового российского автобренда Aurus пройдет в рамках Московского автосалона, который откроет свои двери в конце августа 2018 года. В 2019 году машины приедут в Женеву, где также пройдет международное мотор-шоу.

 Такой информацией поделился глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По словам чиновника, часть авто используют для обновления автопарка российского и любого иностранного государства. Среди негосударственных клиентов стоит отметить физические и юридические лица.

Мантуров отмечает, что новые машины Aurus он испытал, будучи пассажиром и водителем. Чиновник сообщил, что автомобили Aurus обладают высоким уровнем безопасности, отличными динамическими параметрами, комфортабельностью и хорошим качеством отделки салона.

7 мая нынешнего года российский президент Владимир Путин впервые применил отечественный лимузин Aurus Senat перед своим вступлением в должность. Черный автомобиль привез Путина к Большому Кремлевскому дворцу, где и было проведено мероприятие.

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Автор - Дмитрий Павличко
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