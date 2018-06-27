До России добрались обновленные KIA Rio и Sorento Prime

Корейская автомобилестроительная компания KIA привезет в Россию свои обновленные модели – KIA Rio и KIA Sorento Prime. Первая машина обойдется россиянам от 709 900 рублей, а за вторую машину придется отдать от 1 849 900 рублей.

Появилась информация, что обновленные автомобили семейства KIA Rio получили ряд небольших изменений во внешности и одну опцию, которая предлагается не во всех модификациях. KIA Rio Luxe обзавелся переработанной глянцевой решеткой радиатора с объемными ячейками. KIA Rio в версиях Prestige, Premium и X-Line обустроили круиз-контролем.

Рестайлинговый KIA Sorento Prime внешне не изменился, но зато оборудован проекционным дисплеем, который выводи на лобовое стекло информацию о работе всех ассистентов автомобиля. Однако такой функцией обзавелись только премиальные варианты исполнения Premium и GT. KIA Sorento Prime снабдили новым климат-контролем, который может активировать систему подогрева руля и сидений и вентиляцию передних кресел.