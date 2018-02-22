Минивэн Mitsubishi Delica нового поколения замечен на тестах в Европе

Шестая генерация модели готовится к дебюту, и уже в нынешнем году она может предстать перед общественностью, при чем сразу в производственной версии.

Актуальный Mitsubishi Delica стоит на конвейере с 2007 года, и продается в Японии, а также в других странах Азии с левосторонним дорожным движением. Ожидалось, что новое поколение машины дебютирует в 2017 году, но оно так и не было показано. Теперь же предполагается, что японцы представят новинку в нынешнем году сразу в производственной версии. Более того, пошли слухи о европейском дебюте минивэна, так как его тестовый прототип накануне заметили именно в Европе.

Выводы о появлении Mitsubishi Delica в Европе преждевременны, так как японцы могли тестировать новинку на территории региона ради получения более полных данных о возможностях машины в разных климатических условиях. Также стоит учесть, что в Европе тестировался «праворульный» минивэн.

По предварительным данным, прообразом для нового Mitsubishi Delica станет кроссвэн Xpander, в минувшем году дебютировавший в Индонезии. Инсайдеры говорят, что основой для новинки послужит та же платформа, на которой построен Outlander. Также ожидается, что машина получит полный привод Super All Wheel Control вместо переднего привода.

По данным японских СМИ, новый Mitsubishi Delica оснастят турбодизельным агрегатом 2.3 тягой 170 л.с. В текущей версии машина продается с моторами 2.0 мощностью 150 л.с. и 2.4 отдачей 170 л.с. с вариатором.