В Индонезии показали бюджетный хэтчбек Honda Brio

2 августа текущего года на Индонезийском автосалоне GIIAS японская автомобилестроительная компания Honda представила свой новый бюджетный небольшой хэтчбек Honda Brio. Новинка обзавелась новым оформлением и сохранила прежний двигатель.

5-дверный хэтчбек Honda Brio выпускается с 2011 года, а сборка автомобиля налажена на индийских, индонезийских и таиландских предприятиях. Оформление новинка позаимствовала от концепта Small RS Concept, премьера которого прошла весной текущего года. В продаже хэтчбек Honda Brio появится в модификациях Satya и RS, которая получила агрессивный дизайн.

В основу нового Honda Brio ляжет новая платформа, информация о габаритах новинки пока держится в секрете. Салон позаимствовали от предыдущего поколения Honda Brio. В интерьере изменилась только графика приборов, а версия RS обладает цветными мотивами.

Под капот новый доступный хэтчбек Honda Brio получит 4-цилиндровый «атмосферник» объем 1,2 литра с мощностью в 90 «лошадок», который функционирует в паре с 5-диапазонной «механикой» и вариатором. На рынок Индонезии машина выйдет в ближайшее время, но цены пока еще неизвестны. Позже новинка приедет в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Для Европы бюджетный хэтчбек не предназначен.