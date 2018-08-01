Федеор Смолов признался, что находился за рулем автомобиля во время аварии

Сегодня, 14:20 \\ Авто/Мото

Работники правоохранительных органов провели допрос форварда футбольной команды «Краснодара» и российской сборной Федора Смолова по факту ДТП, где фигурирует его машина.

Как сообщают журналисты, полицейские допросили футболиста в присутствии представителей службы безопасности команды «Краснодар». Нападающий дал показания, согласно с которыми именно он пребывал за рулем BMW M5 First Edition стоимостью в 9 000 000 рублей, который врезался в ограждение, расположенной на Ставропольской улице в Краснодаре.

Смолов подчеркнул, во время езды ему стало плохо, из-за чего он перестал контролировать дорожную ситуацию. Теперь спортсмен может быть лишен водительских прав и подвергнут административному аресту на 15 суток.

Ранее несколько источников сообщали, что нападающий не присутствовал в авто во время ДТП. Инсайдеры подметили, что Смолов одолжил автомобиль «покататься».

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Мотоцикл проекта «Кортеж» будут продавать под маркой «Иж»

Проект «Кортеж» предполагал разработку ТС повышенной защиты для первых лиц страны, а позднее свободную реализацию. Мотоцикл проекта поступил в продажу, однако под маркой «Иж».

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов «ГАЗель Next»

Белорусская компания МАЗ оформила ОТТС на две свои новые модели, которым предстоит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ