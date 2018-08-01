Федеор Смолов признался, что находился за рулем автомобиля во время аварии

Работники правоохранительных органов провели допрос форварда футбольной команды «Краснодара» и российской сборной Федора Смолова по факту ДТП, где фигурирует его машина.

Как сообщают журналисты, полицейские допросили футболиста в присутствии представителей службы безопасности команды «Краснодар». Нападающий дал показания, согласно с которыми именно он пребывал за рулем BMW M5 First Edition стоимостью в 9 000 000 рублей, который врезался в ограждение, расположенной на Ставропольской улице в Краснодаре.

Смолов подчеркнул, во время езды ему стало плохо, из-за чего он перестал контролировать дорожную ситуацию. Теперь спортсмен может быть лишен водительских прав и подвергнут административному аресту на 15 суток.

Ранее несколько источников сообщали, что нападающий не присутствовал в авто во время ДТП. Инсайдеры подметили, что Смолов одолжил автомобиль «покататься».