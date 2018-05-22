Мотоцикл проекта «Кортеж» будут продавать под маркой «Иж»

Сегодня, 11:53 \\ Авто/Мото

Проект «Кортеж» предполагал разработку ТС повышенной защиты для первых лиц страны, а позднее свободную реализацию. Мотоцикл проекта поступил в продажу, однако под маркой «Иж».

Сергей Чемезов, глава «Ростеха», уточнил, что мотоцикл проекта «Кортеж» намерены предлагать свободно на рынке под маркой «Иж». Бренд принадлежит концерну «Калашников», который занят разработкой проекта.

На данный момент еще не решилось, будет ли кортежный Aurus и мотоцикл «Иж» отличаться или будут идентичны. Отмечается, что ТС поступит в продажу не только в России, но и в других планах. Чемезов уточнил, что разграничений между рынками не будет, также модель не будет адаптирована для других стран.

Напомним, что проект «Кортеж» подразумевает разработку ТС класса «люкс», а именно лимузина, седана, минивэна, внедорожника и мотоцикла. Ранее разработчики сообщили, что обычные люди смогут купить автомобиль под маркой Aurus уже в начале 2019 года.

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Автор - Татьяна Рязанская
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