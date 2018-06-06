В первый месяц продаж Toyota в России удалось реализовать 153 C-HR

Сегодня, 11:04 \\ Авто/Мото

Кроссовер Toyota CH-R давно предлагают на европейском рынке, однако в Россию модель привезли только в июне. Автоэксперты исследовали продажи новинки в РФ: в первый месяц было приобретено 153 экземпляра.

В июне продажи новинки Toyota CH-R в России составили 153 единицы. Согласно полученным данным, наибольшим спросом кроссовер пользуется в Москве, где появилось 22 владельца. С тиражом в 17 штук модель разошлась на рынке Подмосковья.

Далее в рейтинге регионов оказался Краснодарский край, где было куплено восемь Toyota CH-R. С небольшим отрывом оказалась Самарская область – продано семь кроссоверов. По итогам продаж июня в Татарстане купили пять экземпляров, что позволило региону замкнуть ТОП-5 рынков новинки.

Остальные регионы России имеют продажи Toyota CH-R ниже пять единиц. Напомним, что базовая комплектация кроссовера Ride доступна по цене от 1 299 000 рублей. Максимальное оснащение новинки обойдется уже в 2 083 000 рублей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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