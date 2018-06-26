Перелицованный Geely Atlas вновь замечен в Малайзии

Компания Proton уже сообщала, что использует китайский кроссовер для создания собственной модели, и сдержала обещание. Малазийский автопроизводитель немного изменил паркетник, и будет продавать его под своим брендом. Накануне фотошпионы показали машину.

Марка Proton перешла в состав Geely год назад. Уже тогда начались разговоры о том, что малазийский бренд будет использовать модели китайского «хозяина» для выпуска своих моделей. Первым «донором» в таком симбиозе стал кроссовер Boyue, известный российскому потребителю как Atlas.

Перелицованный маркой Proton кроссовер Geely Atlas отличается от «донора» пересмотренной радиаторной решеткой, немного улучшенной оптикой и логотипом малазийского бренда. Внутренне пространство транспортного средства осталось практически нетронутым.

Моторный отсек перелицованного Geely Atlas занимает турбированная силовая установка 1.8 мощностью 184 л.с./285 Нм. Агрегат сочетается с 6-МКПП и 6-РКПП. Машина может быть как моноприводной, так и с полным приводом. На внутреннем рынке паркетник под брендом Proton появится в сентябре текущего года.

Впервые Geely Atlas, перелицованный в Geely Atlas, был показан в июне нынешнего года. Фотографии машины в своем блоге в Facebook продемонстрировал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

В РФ продается Geely Atlas белорусской сборки. Машина предлагается с моторами 2.0 и 2.4 тягой 139 и 149 л.с. соответственно. Стоит кросс от 1 029 990 до 1 389 990 рублей.