Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер T-Cross

Сегодня, 17:55 \\ Авто/Мото

Немецкий производитель Volkswagen уже давно сообщил о разработке нового субкомпактного кроссовера T-Cross. Во время дорожных испытаний новинку без камуфляжной пленки заметили шпионы.

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross получил ряд дизайнерских решений в стиле более крупной модели T-Roc. Автоэксперты отмечают, что несмотря на внешнюю схожесть, техническое оснащение для новинки позаимствовано у флагманской модели Polo в кузове хэтчбэк.

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross оснащен бензиновыми моторами производительностью 95, 115 и 150 «лошадей» и дизельным с отдачей в 95 «лошадей». Позднее в продаже появится гибридная модификация с бензиновым мотором 1.4 TSI производительностью 150 «лошадей».

 

Информации об интерьере новинки пока нет. Специалисты считают, что ничего нового в салоне не появится, поскольку инженеры бренда придерживаются консерватизма. Ожидается, что Volkswagen T-Cross получит интерьер как у Polo. Напомним, что официальная презентация состоится в рамках автошоу во Франкфурте уже в октябре.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Мотоцикл проекта «Кортеж» будут продавать под маркой «Иж»

Проект «Кортеж» предполагал разработку ТС повышенной защиты для первых лиц страны, а позднее свободную реализацию. Мотоцикл проекта поступил в продажу, однако под маркой «Иж».

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов «ГАЗель Next»

Белорусская компания МАЗ оформила ОТТС на две свои новые модели, которым предстоит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ