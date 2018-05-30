Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер T-Cross

Немецкий производитель Volkswagen уже давно сообщил о разработке нового субкомпактного кроссовера T-Cross. Во время дорожных испытаний новинку без камуфляжной пленки заметили шпионы.

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross получил ряд дизайнерских решений в стиле более крупной модели T-Roc. Автоэксперты отмечают, что несмотря на внешнюю схожесть, техническое оснащение для новинки позаимствовано у флагманской модели Polo в кузове хэтчбэк.

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross оснащен бензиновыми моторами производительностью 95, 115 и 150 «лошадей» и дизельным с отдачей в 95 «лошадей». Позднее в продаже появится гибридная модификация с бензиновым мотором 1.4 TSI производительностью 150 «лошадей».

Информации об интерьере новинки пока нет. Специалисты считают, что ничего нового в салоне не появится, поскольку инженеры бренда придерживаются консерватизма. Ожидается, что Volkswagen T-Cross получит интерьер как у Polo. Напомним, что официальная презентация состоится в рамках автошоу во Франкфурте уже в октябре.