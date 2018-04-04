Авто Tesla получат режим Рarty & Сamper mode

Производитель электрокаров Tesla представил новый режим работы автомобилей, который назвали Рarty & Сamper mode. В ближайшее время его смогут опробовать владельцы Model S, Model 3 и Model X.

Отметим, что в прошлом году Илон Маск говорил о намерении позволить системе кондиционирования в автомобилях Tesla работать, даже когда модель стоит. Теперь инженер воплотил идею в режиме Рarty & Сamper mode.

Согласно заявлению производителя Tesla, владельцы Model S, Model 3 и Model X смогут непрерывно использовать режим Рarty & Сamper mode в течение двух суток, пользуясь системой кондиционирования и электричеством автомобилей. Работу электроники обеспечит аккумулятор.

Режим Рarty & Сamper mode для Tesla Model S, Model 3 и Model X обеспечит владельцев необходимой электрической энергией, даже когда авто стоит, для заряда телефона, освещения или работы климатической установки.