Названы российские цены на новый кроссовер Jeep Compass

Американский бренд Jeep, подконтрольный концерну FCA, озвучил российские цены на свой кроссовер Jeep Compass. Модель выйдет на рынок в трех версиях и обойдется по цене от 1 999 000 рублей.

Новинка, представленная еще в 2016 году, до российского рынка добралась только сейчас. Габариты кроссовера составили 4394X2033X1644 мм, а длина колесной базы равна 2 636 миллиметрам. Под капот кроссовер Jeep Compass получил рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 литра с мощностью в 150 и 175 «лошадок». Агрегат функционирует в тандеме с 9-диапазонной автоматической трансмиссией с полным приводом.

Новый Jeep Compass предложат россиянам в версиях Longitude, Limited и Trailhawk. Стандартный вариант исполнения машины обзавелся световым индикатором, круиз-контролем, функцией контроля шинного давления, ассистентом спуска-подъема, кондиционером, обогревом передних кресел и мультимедийным комплексом с 5-дюймовым тачскрином. За Jeep Compass Limited россияне отдадут 2 199 000 рублей. За эти деньги машину оборудуют датчиком дождя, системой автоматического переключения света, адаптивным круиз-контролем и мультимедийной установкой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Вседорожная модификация Jeep Compass Trailhawk обойдется в 2 299 000 рублей и получит усиленную защиту нижней части кузова, 216-миллиметровый клиренс и интеллектуальный полный привод.