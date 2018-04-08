В сеть попали шпионские фото флагманского электрокара Mercedes-Benz EQ S

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz начала тестировать свой полноразмерный премиальный электрокар, который должен стать флагманом в электрической линейке EQ. На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии автомобиля.

Флагманский электрокар, который получит название EQ S, выйдет на авторынок в 2020 году. При просмотре фотоснимков можно заключить, что электрокар обзаведется короткими передними и задними свесами, ниспадающей линией верха, большими передними дверями и обширным ветровым стеклом.

Согласно инсайдерской информации, флагманский Mercedes-Benz EQ S получит несколько уникальных дизайнерских решений, которые позволят легко отличить новинку от нового седана Mercedes-Benz S-Class. Пока остается тайной информация о том, какой тип кузова будет у электромобиля. Прототип, покрытый камуфляжем получил кузов универсал, но это может быть неверно. Не исключается, что массовая версия авто предстанет в кузове 4-дверное купе.

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым электрокаром Mercedes-Benz станет кроссовер Mercedes-Benz EQ C, дебют которого намечен на октябрь 2018 года на Парижском автосалоне. Машину снабдили двумя электрическими двигателями с суммарной отдачей в 408 «лошадок». До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 5,0 секунд.

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Автор - Дмитрий Павличко
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