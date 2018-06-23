Лифтбек Buick Regal получил роскошную версию Avenir‍

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Американский бренд Buick, подконтрольный компании General Motors, раскрыл подробности о топовой версии своего лифтбека Buick Regal. В США старт таких машин намечен на осень 2018 года.

Новый Buick Regal представили в США весной прошлого года. Под данным брендом на американском авторынке известны лифтбек и универсал Opel Insignia. Текущей осенью американцы смогут приобрести премиальное исполнение Buick Regal Avenir. Новый Bucik Regal Avenir обзавелся новой радиаторной решеткой с мелкоячеистым рисунком и передними шильдиками с начертанным именем версии. Кроме того, машину обустроили 19-дюймовыми колесными дисками с оригинальным оформлением.

В салоне авто кресла обшили кожей с ромбовидным орнаментом, а на порогах автомобиля появились накладки с наименованием Avenir. Также салон характеризуется мультимедийным центром с опцией распознавания голоса, GPS-навигатором и доступом к сервису облачного хранения. В перечне функций стоит выделить адаптивную светодиодную оптику, климат-контроль, ионизатор воздуха, аудиосистему Bose, беспроводную зарядку для мобильных гаджетов, ассистент экстренного торможения, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

 

 

Подкапотное пространство Buick Regal Avenir занимает бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый турбированный двигатель с производительностью в 250 лошадиных сил, который работает в паре с 8- и 9-ступенчатыми АКПП с полным и передним приводом. Стоимость новинки пока засекречена, но стандартная версия в США обойдется от 24 990 долларов или 1 566 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название Scout. Компания собирается привезти новинку на Парижский автосалон, который состоится в октябре нынешнего года.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов «ГАЗель Next»

Белорусская компания МАЗ оформила ОТТС на две свои новые модели, которым предстоит...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Renault назвала ценники обновленного Logan для России

Представители российского подразделения Renault озвучили цены на обновлённый вариант...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ