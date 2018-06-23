Лифтбек Buick Regal получил роскошную версию Avenir‍

Американский бренд Buick, подконтрольный компании General Motors, раскрыл подробности о топовой версии своего лифтбека Buick Regal. В США старт таких машин намечен на осень 2018 года.

Новый Buick Regal представили в США весной прошлого года. Под данным брендом на американском авторынке известны лифтбек и универсал Opel Insignia. Текущей осенью американцы смогут приобрести премиальное исполнение Buick Regal Avenir. Новый Bucik Regal Avenir обзавелся новой радиаторной решеткой с мелкоячеистым рисунком и передними шильдиками с начертанным именем версии. Кроме того, машину обустроили 19-дюймовыми колесными дисками с оригинальным оформлением.

В салоне авто кресла обшили кожей с ромбовидным орнаментом, а на порогах автомобиля появились накладки с наименованием Avenir. Также салон характеризуется мультимедийным центром с опцией распознавания голоса, GPS-навигатором и доступом к сервису облачного хранения. В перечне функций стоит выделить адаптивную светодиодную оптику, климат-контроль, ионизатор воздуха, аудиосистему Bose, беспроводную зарядку для мобильных гаджетов, ассистент экстренного торможения, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Подкапотное пространство Buick Regal Avenir занимает бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый турбированный двигатель с производительностью в 250 лошадиных сил, который работает в паре с 8- и 9-ступенчатыми АКПП с полным и передним приводом. Стоимость новинки пока засекречена, но стандартная версия в США обойдется от 24 990 долларов или 1 566 000 рублей.