Представлен новый бюджетный Renault Kwid за 240 тыс. рублей

Французские разработчики из Renault представили обновленный бюджетный хэтчбек, который предназначен для индийского авторынка. Модель обзавелась немного измененной внешностью и более обширным перечнем оборудования.

Дебют небольшого хэтчбека Renault Kwid состоялся в 2015 году. Автомобиль построили на архитектуре CMF-A, созданной мастерами альянса Nissan-Renault. Отмечается, что обновленный хэтчбек Renault Kwid для Индии обустроили хромированной решеткой радиатора, а на дверных холдингах изображено название модели. В салоне дверные ручки перетерпели изменения, появилась 12-вольтовая розетка и преднатяжители задних ремней безопасности.

Среди оборудования обновленного Renault Kwid стоит отметить камеру заднего обзора и один эйрбег. Под капот новинка получила 3-цилиндровые 0,8- и 1-литровые бензиновые агрегаты, выдающие 54 и 68 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 5-скоростной МКПП и «роботом» с передним приводом. За обновленный Renault Kwid индийские автолюбители выложат от 266 700 до 459 500 рупий, что равняется 242 000 – 417 000 рублей по текущему курсу.