Аналитики: 55% проданных в России автомобилей приходится на модели с АКП

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка и заявило, что доля автомобилей с АКП составила рекордные 55,5%.

Всего за 2018 году было продано 440 тысяч автомобилей с АКП. Рост доли этих автомобилей в России растет уже на протяжении трех лет. Ровно год назад этот показатель составлял 54%.

К АКП относят «автоматы», «роботы» и вариаторы. Автомобили с АКП с каждым годом становятся все популярней, а так как российский авторынок продолжает расти, эксперты утверждают, что в следующем году доля этих автомобилей вырастет еще больше.