Модели Seat Arona и Ibiza оснастили цифровой приборной панелью

Сегодня, 14:22 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель SEAT объявил, что цифровая приборная панель Digital Cockpit теперь доступна на моделях Arona и Ibiza. Ранее панель приборов в цифровом исполнении начали устанавливать на бюджетные модели Volkswagen.

Приборная панель Digital Cockpit на моделях SEAT Arona и Ibiza передает полноцветную картинку 1280Х480 пикселей с разрешением 133 т/д и частотой обновления 75 Гц. На авто установлен экран диагональю 10,25 дюйма.

Клиенты смогут выбрать между тремя оформления приборной панели: Classic, Digital и Dynamic. Кроме того доступны настройки вывода параметров и отдельных блоков. Яркость экрана автоматически настраивается, в зависимости от внешнего освещения.

 

SEAT Arona станет одной из немногих моделей с цифровой приборной панелью в линейке бренда. Кроме того, кроссовер считают бюджетной моделью.

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Автор - Татьяна Рязанская
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