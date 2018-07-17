Модели Seat Arona и Ibiza оснастили цифровой приборной панелью

Автопроизводитель SEAT объявил, что цифровая приборная панель Digital Cockpit теперь доступна на моделях Arona и Ibiza. Ранее панель приборов в цифровом исполнении начали устанавливать на бюджетные модели Volkswagen.

Приборная панель Digital Cockpit на моделях SEAT Arona и Ibiza передает полноцветную картинку 1280Х480 пикселей с разрешением 133 т/д и частотой обновления 75 Гц. На авто установлен экран диагональю 10,25 дюйма.

Клиенты смогут выбрать между тремя оформления приборной панели: Classic, Digital и Dynamic. Кроме того доступны настройки вывода параметров и отдельных блоков. Яркость экрана автоматически настраивается, в зависимости от внешнего освещения.

SEAT Arona станет одной из немногих моделей с цифровой приборной панелью в линейке бренда. Кроме того, кроссовер считают бюджетной моделью.