Индийский кроссовер Tata Harrier получил 6-ступенчатую МКПП от Hyundai

Сегодня, 12:21 \\ Авто/Мото

Индийская компания Tata разработала новый флагманский кроссовер Harrier, подробности о котором продолжают раскрывать в сети. В результате новинка получит шестискоростную АКПП Hyundai.

В основу Tata Harrier легла архитектура OMEGA, на подобной построен внедорожник Land Rover LS550. Автоэксперты ожидали, что все элементы модели будут английскими, однако оказалось, что кроссовер можно будет оснастили шестиступенчатым гидро-автоматом Hyundai.

Кроме того, в движение Harrier будет приводить итальянский дизельный мотор 2.0 Multijet, который обычно работает с девятискоростной коробкой-автомат, однако, чтобы снизить цену новинки была выбрана корейская трансмиссия.

 

Для Tata Harrier предусмотрено опциональное полноприводное исполнение, однако неизвестно, будет ли доступен AWD с АКПП. В частности, для модели Tata Hexa система предусмотрена только для механической трансмиссии.

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Автор - Татьяна Рязанская
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