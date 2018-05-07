Opel рассекретил дизайн будущих моделей на прототипе GT X Experimental

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

После того, как PSA Group купила Opel, компания будет выпускать свои автомобили в новом дизайне. И вот, она решила опубликовать первый тизер, чтобы люди смогли увидеть, какими теперь будут ее автомобили.

Однако на опубликованных снимках модель не показывают полностью. Видна лишь передняя часть машины. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что это будет мощный электрический хэтчбек. Вместо радиаторной решетки установлена декоративная панель. Бампер сделан из пластика, который еще не получил окраску. Специалисты предполагают, что в данном случае речь идет об Opel Corsa в новом поколении.

Также GT X Experimental оснастят новой светодиодной оптикой, которая соединяется с радиаторной решеткой. Этот дизайнерский элемент получил название Vizor.

Opel Corsa, представленная с вариантами бензиновых и дизельных двигателей, появится на рынке в 2019 году. А уже в 2020 будет презентована версия с электрическим мотором.

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