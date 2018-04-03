Renault привез в Россию спецверсию кроссовера Kaptur Play

Французские машиностроители специально для отечественного потребителя представили рекламное видео, в котором паркетник демонстрируется по русскую народную песню.

Компания Renault выпустила задорный видеоролик, рекламирующий кроссовер Kaptur в России, для чего была использована русская народная песня «Вдоль по Питерской». Напомним, в прошлом месяце французы заявили, что модель получит в РФ лимитированную версию Play, и теперь стало известно, что она выходит на рынок.

Кроссовер Renault Kaptur Play особенен информационно-развлекательным комплексом на платформе «Яндекс.Авто». Она позволяет водителю с комфортом пользоваться популярными сервисами, визуализирующимися на крупном дисплее.

Идея рекламного ролика принадлежит агентству Slava. Директору по маркетингу Renault Россия Франсиско Идальго-Маркесу понравилась задумка показать кроссовер Kaptur в современном мегаполисе под русскую народную песню.

Стоимость Renault Kaptur Play составляет от 1 114 990 рублей. Машина предлагается с красным кузовом и черной, либо бежевой крышей. При этом клиент может заказать машину в других 11 цветовых решениях. Автомобиль оснащен новым колесными дисками Maldives размерностью 17 дюймов. В салоне машины имеются красные акценты и прострочка элементов интерьера. Опционально для кросса доступны климатическая установка, ключ-карта «свободные руки», противотуманные огни на светодиодах и так далее.