KIA и Hyundai стали лидерами наиболее востребованных в РФ иномарок

Сегодня, 11:02 \\ Авто/Мото

За шесть месяцев текущего года российские продажи KIA Rio составили 47 245 экземпляров, что на 5,8% ниже результатов аналогичного периода минувшего года. Hyundai Solaris за отчетный период разошелся тиражом в 32 174 единицы (+36,4%).

ТОП-3 закрыл корейский седан Hyundai Solaris, реализованный в количестве 29 221 штуки (-25,3%). Первая пятерка представлена немецким седаном Volkswagen Polo (25 394 ед., +25%) и французским кроссовером Renault Duster (19 028 шт., +3,8%).

За первое полугодие 2018 года российские граждане стали обладателями 574 360 новых иномарок (+15,8%). Как сообщает Федеральное агентство статистики (Росстат), за январь-июнь текущего года российские автозаводы выпустили 771 000 новых «легковушек» (+18,9%). В июне было произведено 139 000 авто, что на 15,1% превышает показатели годичной давности.

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Автор - Дмитрий Павличко
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