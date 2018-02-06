В России подорожали некоторые кроссоверы BMW

Крупнейший автомобильный бренд BMW повысил цены на три модели своих кроссоверов в России. Ранее он уже объявлял о подорожании своих седанов и купе.

И так, автомобиль BMW X3 в новой комплектации М40d теперь стоит от 4 миллионов 340 тысяч рублей, что на 3,8% выше его предыдущей цены. А за базовую комплектацию этой модели придется отдать 3 млн 30 тысяч рублей.

BMW X4 в новых комплектациях теперь стоит 3,99-4,66 миллиона рублей, в то время как базовая версия имеет ценник в 3 миллиона 350 тысяч рублей.

Кроссовер BMW X6 уже стоит на 1,2-1,9% дороже. Автомобиль в базовой комплектации сегодня можно приобрести за 4 миллиона 780 тысяч рублей. За модель MW X6 M необходимо выложить 7 миллионов 800 тысяч рублей, что показывает рост цены на 0,9%.