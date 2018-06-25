В сети рассекречен обновленный седан Chery Arrizo 5

Сегодня, 10:05 \\ Авто/Мото

Китайская компания занялась обновлением седана Chery Arrizo 5. Новая версия автомобиля получит и иное название - Arrizo EX.

Во внешнем оформлении Chery Arrizo 5 получил не так много изменений. Производитель заменил бамперы и обновил решетку радиатора. Хотя об обновлении салона производитель ничего не сообщает, но эксперты все же надеются увидеть пересмотренную мультимедийную систему с увеличенным экраном, другие дефлекторы, а также иную систему климат-контроля. Как и в предыдущей версии, на автомобиль установят 1,5-литровый двигатель, мощность которого достигает 116 лошадиных сил.

Поднебесная увидит новинку уже в ноябре этого года, а о стоимости обновленного седана пока ничего не известно.

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