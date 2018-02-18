Новый кроссовер Seat Tarraco дебютирует 18 сентября в Испании

Поступила информация, что уже 18 сентября в Испании состоится дебют нового кроссовера Seat Tarraco.

Презентуют автомобиль в городе Таррагон, расположенном на побережье Средиземного моря. Примечательно, что ранее этот город назывался Тарракон, именно это название и легло в основу названия кроссовера.

И так, Seat Tarraco построен на платформе MQB. Если смотреть на автомобиль с технической точки зрения, то он особо ничем не отличается от Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan Allspace.

7-местный кроссовер будет оснащаться несколькими видами бензиновых и дизельных двигателей. Также предполагается, что позже появятся версии с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Сколько будет стоить новинка, пока не сообщается.