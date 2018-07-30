Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов «ГАЗель Next»

Белорусская компания МАЗ оформила ОТТС на две свои новые модели, которым предстоит конкурировать с российской «ГАЗель Next». Речь идёт о фургоне МАЗ-3650 и микроавтобуса МАЗ-281.

Новинки от белорусской марки представляют собой перелицованные версии модели JAC Sunray. Работа над этими автомобилями стартовала ещё два года назад, а запуск производства был запланирован на начало 2018 года. С чем связана задержка производитель не уточняет, однако получение сертификата говорит о том, что ждать серийных машин осталось недолго.

Микроавтобус МАЗ-281 получит следующие габариты: 6000х2100х2800 мм, при этом размер между осями колёс составляет 3 570 мм. Такой автомобиль получит две версии: грузопассажирскую с девятью пассажирскими местами и пассажирскую модификацию, где будет насчитываться 13-16 мест без учёта водителя. Масса первого варианта исполнения составит 3 500 кг, а второго – 4 050 кг.

Фургон МАЗ-3650 предложат только в грузовом варианте: в нём можно будет перевозить порядка 1 100 кг груза. При этом модель будет доступна с разной длиной в 6 или 4,9 м. Под капотом МАЗ-281, как и МАЗ-3650, разместится двигатель от китайского «донора» – 1,8-литровый 150-сильный турбоагрегат JAC HFC4DE1-1D.

Тягу на колёса будет передавать безальтернативная 6-ступенчатая «механика», тип привода – задний.