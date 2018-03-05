Mahindra показала на тизерах новый минивэн «Акула»

Представители Mahindra сообщили, как будет называться новый минивэн от индийской марки, а также распространили изображения модели. Новинка, ранее известная под индексом U321, получит имя Marazzo.

В переводе с баскского языка Marazzo означает «акула». Такое имя для авто было выбрано не случайно, именно от акул дизайнеры почерпнули вдохновение, когда разрабатывали внешний облик новинки. Помимо специалистов Mahindra в создании дизайна минивэна принимала участие итальянская студия Pininfarina.

За техническую часть автомобиля отвечало североамериканское подразделение компании. При этом сборку минивэна организуют в Индии. Специально для Mahindra Marazzo была создана новая платформа. Машина будет доступна в 7- и 8-местной версиях. В перечень оснащения новинки войдут светодиодная оптику, мультимедийный комплекс и климат-контроль.

Скорее всего, новая «Акула» будет предлагаться с дизельным агрегатом mFalcon 1.6, в создании которого участвовал SsangYong. Мотор с отдачей в 125 «лошадок» сочетается с 6-скоростной механической КПП или «автоматом». Также возможет выход бензинового варианта.

Запуск продаж Mahindra Marazzo запланирован на сентябрь, производитель рассчитывает, что минивэн станет «убийцей» японского Toyota Innova Crysta.