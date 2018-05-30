В сети опубликовали первые рендеры нового Subaru Legacy

Японский автопроизводитель Subaru разработал новую версию популярной модели Legacy. Независимые дизайнеры разработали первые рендерные изображения и опубликовали в сети.

Актуальное поколение седана Subaru Legacy собирают с 2013 года, однако через два года его убрали с авторынка России, поскольку спрос был слишком низким. Примечательно, что в конце мая Subaru Legacy вновь вернули в РФ, что пришлось по душе поклонникам японской марки. А теперь компания объявила о разработке нового поколения, прототипы которого были замечены шпионами во время тестов.

Независимый дизайнер создал своё видение нового поколения Subaru Legacy, которое выйдет в 2020 году. В основу легли шпионские снимки, а также специалист учел современный стиль бренда.

Чуйко уверен, что Subaru Legacy нового поколения получит более плавные очертания радиаторной решетки, переработанные фонари в стиле новых Ascent и Forester. Резкая линия под ручками дверей приобретет плавные очертания, боковые зеркала обретут новую форму. Сзади фары обретут объемную форму и плавные очертания, а номер переместят выше. При этом дизайнер сохранил узнаваемые черты модели.

Ожидается, что презентация нового поколения Subaru Legacy состоится в начале следующего года, однако когда модель выйдет на рынок, неизвестно.