Datsun показал тизер новой версии своего «бюджетника»

Автопроизводитель Datsun разработал спецверсию одной из своих «бюджетных» моделей. Презентация новинки состоится в рамках автошоу GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) в Индонезии на этой неделе.

Производитель опубликовал первые снимки спецверсии, однако пока неизвестно, какая из моделей Datsun её получит. Особенностью станут диски черного цвета с декоративными вставками ярко-желтого цвета. Спецверсию разрабатывали для молодежи, которую привлекает активный образ жизни.

Другие подробности о модели представят позднее. Автошоу GIIAS будет проходить в Индонезии со 2 по 12 августа. На данный момент Datsun в стране предлагает хэтчбэк GO, компактвэн GO+ и кроссовер Cross, в основе которых лежит Nissan Micra. Специалисты считают, что именно внедорожник и получит спецверсию, поскольку хэтчбэк и компактвэн получили обновления еще в мае.