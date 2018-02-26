Кроссовер Skoda Karoq предложат во «внедорожной» версии Scout

Сегодня, 12:37 \\ Авто/Мото

Кроссовер Skoda Karoq обзавёлся новой «внедорожной» модификацией, получившей название Scout. Компания собирается привезти новинку на Парижский автосалон, который состоится в октябре нынешнего года.

В отличие от базовых исполнений Skoda Karoq Scout получил пластиковый кузовной обвес, новые диски колёс, салон в чёрно-коричневых тонах и накладки на педали из нержавеющей стали. Среди других отличий во внешности стоит упомянуть логотипы Scout на кузове и в интерьере. Список оснащения модели дополнили цифровая приборная панель и светодиодная подсветка салона.

В техническом плане новинка отличается наличием системы полного привода уже в базовом исполнении. При этом покупатели могут выбирать между 150-сильным бензиновым мотором TSI объёмом 1,5 л и 2,0-литровым дизельным двигателем TDI с отдачей в 150 или 190 «лошадок».

 

В роли трансмиссии может выступать 6-ступенчатая механическая КПП и 7-скоростной «робот». Напомним, модель Skoda Karoq, которая пришла на смену кроссоверу Yeti, дебютировала в мае прошлого года.

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